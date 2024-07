Wieczny car

Dzisiejsza nieludzka, barbarzyńska Rosja jest, jaka jest, nie dlatego, że nagle stało się z nią coś złego. To efekt długiego procesu kształtowania specyficznych relacji przywódca – poddani, w którym to procesie Stalin był jedną z postaci kluczowych. Rozdział o „pięciu Stalinach”, którzy stworzyli Rosję (Putin miałby być najnowszym), jest jednym z najciekawszych w tej opowieści. Wątków do polecenia jest tyle, że nie zmieszczą się wszystkie w krótkiej recenzji. Zaczynając od końca: są i nieliczne głosy przeciw kultowi Stalina, a zatem (choć nie zawsze) także przeciw współczesnemu kształtowi ruskiego miru.