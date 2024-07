Kongres Wolności Słowa. Ważny apel Rady Mediów Narodowych

Rada Mediów Narodowych zaapelowała do "wszystkich ludzi dobrej woli, do organizacji i instytucji publicznych, do redakcji wydawnictw niezależnych w różnych regionach Polski".

Wyrzucanie dziennikarzy, odstraszanie reklamodawców

"Od ponad pół roku jesteśmy świadkami niszczenia mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska, represji wobec dziennikarzy i właścicieli mediów niezależnych, a także podważania fundamentów ekonomicznych opozycyjnych mediów przez konsekwentne odstraszanie od nich reklamodawców i prób narzucenia monopolu na rynku mediów. Wyrzucono z pracy dziesiątki dziennikarzy i redaktorów w mediach ogólnopolskich i regionalnych w całej Polsce, zlikwidowano wiele redakcji, zniszczono dorobek stacji radiowych i portali internetowych, skasowano audycje i publikacje z lat poprzednich" – czytamy w apelu.

Rada Mediów Narodowych przywołała najbardziej jaskrawy przykład z ostatnich dni. Chodzi o zawieszenie Przemysława Babiarza.

"Wymownym przykładem represji wobec dziennikarzy jest ukaranie w ostatnich dniach redaktora Przemysława Babiarza za to tylko, że ośmielił się wypowiedzieć opinię niezgodną z mentalnością nasłanych przez rząd likwidatorów TVP. Wszystkie te działania stanowią niszczenie pluralizmu medialnego i walkę z wolnością słowa. Cenzura, «czyszczenie» archiwów, prześladowanie za poglądy i dławienie krytyki prasowej są dziś w Polsce na porządku dziennym" – wskazano w piśmie.

Rada Mediów Narodowych apeluje o zwołanie Kongresu Wolności Słowa

Rada Mediów Narodowych zwróciła się do środowisk medialnych, między innymi do redakcji "Do Rzeczy", o zwołanie jeszcze w tym roku Kongresu Wolności Słowa.

W apelu czytamy: "W tej dramatycznej i groźnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska demokracja, apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do organizacji i instytucji publicznych, do redakcji wydawnictw niezależnych w różnych regionach Polski, a szczególnie do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, grup medialnych skupionych wokół takich inicjatyw jak Telewizja Republika, Telewizja Trwam, Radio Maryja, Radio Wnet, Telewizja wPolsce, czasopismo Arcana, redakcji «Gazety Polskiej», «Sieci», «Tygodnika Solidarność», «Do Rzeczy» i wielu innych mediów niezależnych, o zwołanie jeszcze w tym roku Kongresu Wolności Słowa".

"Rada Mediów Narodowych jest przekonana, że różne środowiska dziennikarskie i medialne, którym zależy na obronie wolności słowa i pluralizmu zagrożonych przez politykę obecnego obozu władzy powinny się w tej naczelnej sprawie sprzymierzyć i działać wspólnie, niezależnie od różnic interesów i poglądów, jakie ich dzielą. Ze swojej strony deklarujemy włączenie się w prace przygotowujące Kongres Wolności Słowa. Obrona niezależności mediów i wolności słowa jest obroną demokracji i konstytucyjnych praw obywateli do informacji i pluralistycznej debaty" – pisze Rada Mediów Narodowych.

