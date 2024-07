Jarosław Kaczyński skomentował otwarcie igrzysk i sprawę zawieszenia Babiarza

– To, co stało się w Paryżu, jest niebywałym wręcz skandalem i jednocześnie jest taką bardzo, można powiedzieć, intensywną ilustracją bardzo smutnego i niestety ciągle coraz bardziej zaawansowanego procesu rozkładu elit Zachodu, w tym elit francuskich, rozkładu moralnego i politycznego. Czegoś, co zagraża przyszłości […] najbardziej życzliwej cywilizacji w dziejach świata, życzliwej człowiekowi, cywilizacji chrześcijańskiej – powiedział Jarosław Kaczyński, rozpoczynając konferencję prasową PiS.

Kaczyński: W TVP nie ma wolności słowa

Odnosząc się do wątku TVP, polityk zwrócił uwagę, że Przemysław Babiarz nie powiedział rzeczy nieprawdziwej. – Przecież w jakiejś mierze był to swobodny, ale jednak cytat z samego Lennona, cytat z wypowiedzi z odnoszącej się do tej słynnej skądinąd piosenki, został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin. To skandal i to taki dowód na to, że po prostu zniesiono w Polsce wolność słowa, a Telewizja Publiczna jest właśnie takim miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma i to też bardzo, bardzo smutne – oznajmił Kaczyński.

Bluźniercza, wulgarna ceremonia w Paryżu i zawieszenie Babiarza za stwierdzenie faktu

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w mniej lub bardziej kuriozalne kontrowersje, m.in. poprzez wyśmiewanie ofiar Rewolucji Francuskiej, odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce. Co ciekawe, działania organizatorów skrytykował nawet skrajnie lewicowy polityk Jean-Luc Mélenchon.

Niektórzy komentatorzy polityczni, w tym Rafał Ziemkiewicz, zwrócili uwagę, że ciężko przypuszczać, by to, co wydarzyło się na ceremonii odbyło się bez wiedzy i przyzwolenia francuskich władz.

Główną gwiazdą bluźnierczego występu była Barbara Butch, znana aktywistka LGBT. To ona właśnie w inscenizacji parodiującej Ostatnią Wieczerzę "wcieliła się" w Jezusa.

W sobotę Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu Przemysława Babiarza i odsunięciu go od komentowania igrzysk za stwierdzenie, że piosenka Johna Lennona "Imagine" niesie przesłanie komunizmu. Warto przypomnieć, że sam Lennon właśnie jako swoisty manifest komunistyczny tłumaczył przesłanie utworu, choć jak zaznaczył, sam komunistą nie był.

Czytaj też:

Wiceszef TVP Sport wspiera Babiarza. "Sumienie i przyzwoitość"Czytaj też:

"Można było odczuć podział". Muzyk o nastrojach wśród FrancuzówCzytaj też:

Nagość zapobiega wojnie? Artysta tłumaczy swój występ podczas otwarcia igrzysk