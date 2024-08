Prokuratura torpeduje działania ws. uchylenia wyroku wobec Turowa

Prokuratura Krajowa nie złożyła skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów – podała Telewizja Republika.

Niekorzystny wyrok WSA zapadł 13 marca – Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania, czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym – powiedział sędzia WSA Jarosław Łuczaj w pierwszych słowach uzasadnienia wyroku. Sędzia stwierdził, że choć "zgadza się ze skarżącymi podmiotami zajmującymi się ochrona środowiska odnośnie skutków spalania paliw kopalnych, to jednak okoliczności te nie mogły mieć wpływu na ocenę środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia".

Uchylenie decyzji były zarzuty nawiązujące do umowy między rządami Polski a Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni.

PK tłumaczy

"Prokuraturze Krajowej doręczono wyrok WSA z dnia 13 marca 2024 r., sygn. IV Sa/Wa654/23 uchylający decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji węgla brunatnego Turów" – przekazała TV Republika prokurator Anna Adamiak, rzecznik Prokuratury Krajowej. "Prokurator po zapoznaniu się z orzeczeniem uznał, że odpowiada ono prawu, co skutkowało decyzją o odstąpieniu od wywiedzenia skargi kasacyjnej od tego wyroku. W sprawie nie wydano polecenia co do zaniechania zaskarżenia wyroku w trybie skargi kasacyjnej" – dodała.

Według nieoficjalnych ustaleń w Prokuraturze Krajowej było nieco inaczej. – Minister Adam Bodnar jako Prokurator Generalny osobiście napisał w aktach, że "brak jest podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej" – twierdzą źródła.

