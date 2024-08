"Prawybory prezydenta wolnej Polski". Apel do Polaków

Kandydaci wielu komitetów odwołujących się do tych wartości mieć będą bliskie zera szanse, by pokonać konkurencję w pierwszej turze wyborów, ale rozproszenie głosów wyznającego te wartości elektoratu sprawić może, że do drugiej rundy w ogóle nie dojdzie. Dlatego uważamy, że strona niepodległościowa winna wystawić wspólnego kandydata.

Mechanizmy polityczne i medialne coraz bardziej ograniczają wpływ wyborców na decyzje podejmowane w ich imieniu. Należy odwrócić tę tendencję. Sądzimy, że Polacy życzący Polsce niepodległości chcą mieć udział w wyborze nie tylko emocjonalny i formalny, ale także merytoryczny. Nie chcą jedynie aktem głosowania potwierdzać wyboru dokonanego przez wąskie gremia, chcą sami kandydatów zapytać, ocenić, porównać. Świadomie ulokować swą nadzieję.

Chcemy, by polski prezydent w każdym swym działaniu strzegł dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli. Wiedział, że interes czy wola żadnego innego państwa, narodu, organizacji czy podmiotu nie może stać przed interesem Polski i Polaków.

Chcemy, by polski prezydent, mocą swego urzędu, zawsze przeciwstawiał się próbom oddawania fragmentów polskiej suwerenności, oddawania władzy nad polskim bezpieczeństwem, obronnością, bezpieczeństwem energetycznym, gospodarką, ochroną środowiska, geologią,polityką społeczną, rolną, zdrowotną, edukacją, kulturą.

Apel ws. prawyborów prezydenckich. "Powinny odbyć się jesienią"

W polskim interesie leży wyłącznie dobrowolna współpraca w ramach organizacji, które szanują suwerenność narodów i państw.Odrzucamy ideę i praktykę centralizacji, ponad państwowej władzy oraz próby tworzenia sztucznego europejskiego "narodu". Prezydentem Rzeczypospolitej może zostać tylko ten, dla kogo przynależność do międzynarodowej organizacji nie jest dogmatem, bo nakazem najwyższym jest dla niego reprezentowanie polskiego interesu narodowego.

Do wszystkich, którzy myślą podobnie apelujemy o wspólne działanie.

Prawybory winny odbyć się jesienią bieżącego roku, celem będzie wyłonienie kandydata, który tak właśnie rozumie rolę prezydenta, wygra wybory za rok, zostanie Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2025-2030 i wypełni tę misję zgodnie z powyższymi ideami.

Zapraszamy do współdziałania wszystkich, którzy rozumieją, że jedyną szansą Polski Niepodległej jest zjednoczenie wysiłków, że rozproszenie liczby kandydatów strony niepodległościowej może doprowadzić do klęski polegającej na zwycięstwie kandydata, który nie reprezentuje i nie będzie realizował wyżej opisanych założeń.

Zapraszamy do poparcia idei prawyborów i udziału w nich wszystkich, którym bliskie są idee wymienione powyżej. Nawet jeśli prawybór nie będzie formalnie wiążący, stanowić będzie potężną rekomendację świadomej swych wartości i swych interesów części Narodu.

Podpisali: Adam Borowski, Lidia Dudkiewicz, Marcin Dybowski, Witold Gadowski, Grzegorz Górny, prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Paweł Lisicki, Bogdan Kiernicki, Cezary Krysztopa, Tomasz Łysiak, prof. Aleksander Nalaskowski, Paweł Nowacki, prof. Andrzej Nowak, Marzena Nykiel, Maciej Pawlicki, Jan Pietrzak, prof. Wojciech Polak, Jan Pospieszalski.