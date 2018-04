Kukiz odpowiada premierowi: Tu ma Pan swoją "daninę"

Premier Mateusz Morawiecki złożył protestującym w Sejmie rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych propozycję, zakładającą przygotowanie do połowy maja stosowanego projektu poprawiającego ich sytuację. Rządowa propozycja zakłada wprowadzenie nowego podatku, tzw. daniny solidarnościowej. Szef rządu tłumaczył, że jej celem jest to, żeby najbardziej zamożni ludzie, najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących.





Krytyczni wobec propozycji Mateusza Morawieckiego są politycy Kukiz'15. Lider tego ruchu nie kryje oburzenia próbą wprowadzenia nowego podatku. "Danina??? A może rząd na siebie daninę nałoży postaci cięcia swoich wydatków? Może "daniną" niech będzie likwidacja gabinetów politycznych? Może likwidacja subwencji partyjnych? Itd., itd.... Tu ma Pan swoją "daninę", Panie Morawiecki" – wskazał Paweł Kukiz.

W podobnym tonie odniósł się do zapowiedzi premiera inny polityk Kukiz'15 Stanisław Tyszka. "Uwaga! Premier Morawiecki wykorzystuje protest opiekunów niepełnosprawnych, żeby... podwyższyć podatki! Przecież to komedia. Panie Premierze, czy słyszał Pan kiedyś o cięciu wydatkow?!" – napisał na Twitterze.