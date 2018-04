"Niech nas wysłucha". Protestujący w Sejmie chcą spotkania z Kaczyńskim

Od środy trwa w Sejmie protest dorosłych niepełnosprawnych oraz ich rodziców. W piątek przyjechali do nich prezydent, premier oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pomimo przedstawienia pakietu propozycji, protestujący chcą, aby przybył do nich prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak wskazują, to on jest w Polsce osobą najbardziej decyzyjną.

Protestujący zaapelowali do prezesa PiS o "kameralne spotkanie w cztery oczy", aby przedstawić mu "najsłabszą w Polsce grupę społeczną". Jak podkreśliła Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby, grupa ta potrzebuje pomocy "na wczoraj, a nawet na przedwczoraj". – Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych wciąż nie otrzymał odpowiedzi od prezesa PiS, ale protestujący mają nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie – wskazała Hartwich. O to, czy Jarosław Kaczyński przyjedzie na spotkanie z protestującymi, zapytana została rzecznik PiS Beata Mazurek. – Przedstawiono im propozycje, z którymi prezes PiS Jarosław Kaczyński się utożsamia i będzie je popierał. Jarosław Kaczyński zna problemy, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne. Teraz oczekujemy do połowy maja na mapę drogową, o której mówił premier, licząc też na to, że okupacja Sejmu zostanie zakończona – powiedziała. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o powołaniu specjalnego funduszu solidarnościowego. Środki z funduszu mają zostać przeznaczone na wsparcie niepełnosprawnych, a będą pochodzić z nowej daniny, która ma zostać nałożona na najbogatszych. Szef rządu zapewnił w piątek, że konkretne projektu ustaw będą gotowe w połowie. Protestujący nie zgadzają się na takie rozwiązanie i chcą natychmiastowego spełnienia swoich dwóch, głównych postulatów: wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w wysokości 500 zł oraz zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.