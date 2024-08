Jachira kandydatką na prezydenta? "Jestem do dyspozycji"

W kwestii zaplanowanych na 2025 rok wyborów prezydenckich jest obecnie więcej pytań niż odpowiedzi. Wciąż nie ma pewności, jakich kandydatów zaproponują największe ugrupowania polityczne. W ostatnim czasie głośno dyskutowana była koncepcja wspólnego kandydata całej koalicji rządzącej, tj. Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy.

Wybory prezydenckie 2025: Partia Zielonych wystawi własnego kandydata?

Tymczasem okazuje się, że wystawienie własnego kandydata rozważa partia Zieloni, będąca częścią KO. Informację tę potwierdziła w rozmowie z Interią posłanka tego ugrupowania Klaudia Jachira.

– Tak, toczy się dyskusja w partii czy wystawić własnego kandydata na prezydenta i sądzę, że to normalne w partii z aspiracjami, która chce rosnąć i się rozwijać, ale jednocześnie czujemy jak duże byłoby to wyzwanie – powiedziała.

Jachira podkreśliła, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie rada krajowa partii. Najbliższe jej posiedzenie planowane jest na 14 września. – Ale możliwe, że na niej jeszcze nie zapadnie ostateczna decyzja – zastrzegła.

Zapytana wprost, czy zgodziłaby się zostać kandydatką na prezydenta, jeśli wskazałaby na nią partia, posłanka odparła: "jeśli partia ostatecznie by podjęła taką decyzję, to jestem do dyspozycji członków i członkiń partii".

Jest pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta

W piątek Konfederacja jako pierwsza ogłosiła swojego kandydata na prezydenta. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Liderów.

"Rada Liderów wskazała Sławomira Mentzena jako kandydata Konfederacji w wyborach na Prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku" – przekazała we wtorek Konfederacja na swoich profilach społecznościowych.

Kilka dni wcześniej prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak poinformował, że wyraża gotowość do startu w szerokich prawyborach opozycji, natomiast jeśli do nich nie dojdzie, będzie popierał Sławomira Mentzena na kandydata Konfederacji.

