"Z Putinem porozmawia o plaży, Junckerowi nałoży marynarkę". Andruszkiewicz drwi z Tuska

Andruszkiewicz ponadto określił byłego premiera mianem "bezczelnego kłamcy" oraz obiecał, że postara się, aby Donald Tusk stanął za swoje winy przed Trybunałem Stanu.

Andruszkiewicz był również gościem programu Wirtualnej Polski, w którym rozmawiał o dzisiejszym przesłuchaniu Donalda Tuska. Poseł Wolnych i Solidarnych podkreślił, że nie rozumie, czemu robi się wokół tej sprawy taki hałas, gdyż przesłuchiwanie polityka jest czymś normalnym. Poseł wskazał, że choćby i Jarosław Kaczyński był w przeszłości przesłuchiwany i nikt nie robił wokół tego żadnej afery.

Dziennikarz prowadzący program zapytał Andruszkiewicza, czy Donald Tusk "powinien siedzieć". Poseł stwierdził, że to pytanie nie do niego, tylko do sądu, ale on sam deklaruje, że zrobi wszystko, by były premier nie uniknął procesu.

