Niezwykły zbieg okoliczności. Kaczyński zeznaje w tym samym sądzie co Tusk

Jarosław Kaczyński pojawił się dzisiejszego poranka w warszawskim Sądzie Okręgowym, aby złożyć zeznania w procesie Zbigniewa Stonogi.

TVN24 informuje, że nie wiadomo jeszcze w jakiej sprawie konkretnie zeznawał prezes Prawa i Sprawiedliwości, gdyż kontrowersyjny biznesmen ma kilka oddzielnych spraw, którymi zajmuje się sąd.

Zbigniew Stonoga został osadzony w areszcie w maju zeszłego roku. Słynny biznesmen miał trafić do więzienia dużo wcześniej, jednak kiedy dostał wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym, wyjechał z kraju. Opublikował wówczas w sieci nagranie z Monte Carlo, na którym zapowiedział, że nie zamierza iść do więzienia. – Po moim trupie – podkreślał. Stonoga został skazany za "doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowych" na rok bezwzględnego więzienia.

Stonoga próbował swoich sił w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, ale jego ugrupowanie nie uzyskało nawet 1 proc. głosów.

