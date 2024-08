Aborcja w Polsce. Komitet ONZ przeprowadził dochodzenie, są wyniki

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA podała na konferencji prasowej, że Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (ang. Committe on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) z siedzibą w Genewie przeprowadził dochodzenie w sprawie "restrykcyjnego prawa aborcyjnego w Polsce".

Fundacja wskazała, że podczas trwającego trzy lata dochodzenia eksperci Komitetu przeanalizowali szczegółowe materiały dowodowe i przeprowadzili szeroko zakrojoną wizytę w Polsce. Jak relacjonowała FEDERA, postępowanie dotyczyło wpływu "wysoce restrykcyjnego prawa" wprowadzonego w 1993 r. w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży na sytuację Polek na przestrzeni trzech dekad.

Komitet ONZ: Kobietom w Polsce dzieje się krzywda

Przedstawicielki fundacji wyjaśniły, że w rezultacie Komitet wziął pod uwagę większy zakres szkód, niż te wyrządzone kobietom w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Decyzja ta doprowadziła do usunięcia przesłanki do legalnej aborcji w sytuacjach poważnego uszkodzenia płodu.

– Tym samym ustalenia Komitetu odnoszą się do poważnych i ciągłych krzywd, których doznawały Polki przez wiele lat i które trwają do dziś – oceniła adwokat Kamila Ferenc, wiceprezes Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Poinformowała, że w konkluzji z dochodzenia Komitet ONZ stwierdził, iż "tak restrykcyjne prawo aborcyjne w Polsce wyrządza znaczną krzywdę polskim kobietom, powodując poważne i ciągłe naruszenia ich praw". Przypomniała, że Polska ma jedno z najbardziej rygorystycznych praw aborcyjnych w Europie i jest jednym z dwóch państw członkowskich UE, które nie zalegalizowały aborcji na życzenie.

Aborcja w Polsce. "Okrutne, nieludzkie, poniżające traktowanie"

Obowiązujące obecnie prawo zezwala na aborcję tylko w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu.



W ocenie ekspertów Komitetu ONZ tak bezwzględne prawo prowadzi do poważnych cierpień fizycznych i psychicznych kobiet, co może być równoznaczne z "okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem".

Zdaniem Komitetu prawo aborcyjne w Polsce "zmusza kobiety do kontynuowania niechcianej ciąży, szukania nielegalnych i ryzykownych możliwości jej przerwania lub podróżowania za granicę w celu uzyskania dostępu do opieki aborcyjnej".



Czytaj też:

"Gdzie aborcja?". Tak na Campusie Trzaskowskiego "przywitano" Kosiniaka-Kamysza