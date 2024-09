Biegły ma zbadać stan zdrowia Ziobry

Prokuratura Krajowa na wniosek sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa powołała biegłego, który sprawdzi stan zdrowia Zbigniewa Ziobry.

Polityk Suwerennej Polski został wezwany na posiedzenie komisji, które odbyło się w środę 10 lipca. Nie stawił się, a swoją nieobecność usprawiedliwił. Przypomnijmy, że Ziobro zmaga się z poważnym nowotworem.

"Złożyliśmy wniosek do prokuratora generalnego o powołaniu biegłego do określenia terminu, kiedy Zbigniew Ziobro będzie mógł zeznawać w sprawie nielegalnego przekazania 25 mln zł z FS do CBA" – napisał w lipcu na platformie X wiceszef komisji Tomasz Trela. Swój wpis zakończył stwierdzeniem, że "wszyscy są równi wobec prawa".

Okazuje się, że wniosek został zaakceptowany. "Prokuratura Krajowa na wniosek komisji śledczej do spraw Pegasusa, której szefuje Magdalena Sroka, powołała biegłego, który sprawdzi stan zdrowia Zbigniewa Ziobro i powie, czy były minister sprawiedliwości jest zdolny do złożenia zeznań" – przekazał na portalu X Maciej Kluczka z radia TOK FM.

Nowe informacje o stanie Ziobry. "To najbardziej niepokojące"

Zbigniew Ziobro zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. Chorobę zdiagnozowano w zeszłym roku. Polityk przeszedł leczenie onkologiczne, w tym bardzo skompilowaną operację usunięcia nowotworu. Pojawiły się po niej komplikacje, przez co konieczny był kolejny zabieg. Okazuje się, że ten już także się odbył. Poinformował o tym na antenie RMF FM poseł Michał Woś z Suwerennej Polski.

– Wiemy, że jest po bardzo ciężkiej operacji. Dochodzi do siebie – powiedział. Parlamentarzysta podkreślił, że najważniejszy będzie teraz zaplanowany na jesień PET, czyli "badanie, które pokaże, czy te przerzuty podeszły gdzieś mocniej, czy nie".

Wiadomo, że były minister sprawiedliwości ma przejść badanie w październiku. – Publicznie była mowa o tym, że po wycięciu wnętrzności z żołądka został zrobiony nowy przełyk, co wiadomo, że maksymalnie obniża komfort życia, ale były też przerzuty na węzły chłonne i to jest najbardziej niepokojące dla wszystkich – przyznał Michał Woś.

