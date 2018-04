Zaskakująca deklaracja Jakiego: Popieram in vitro

Wiceminister sprawiedliwości był gościem programu „Fakty po faktach” na antenie TVN24. Został zapytany m. in. o kwestię finansowania programu in vitro z budżetu miasta.

– Sądzę, że tak [miejski program in vitro może liczyć na moje wsparcie]. Sądzę, że to taki element, w którym można byłoby poszukać porozumienia. Sądzę, że tak. Moja stanowcza deklaracja jest taka: jeżeli chodzi o same in vitro – popieram. Natomiast jaka ilość środków z budżetu Warszawy miałaby być ewentualnie na to przeznaczona, to tutaj musimy się poważnie zastanowić – stwierdził polityk.

A jak odnosi się do organizowania w Warszawie Parady Równości? Patryk Jaki zaznaczył, że nie popiera tej inicjatywy i nie ma zamiaru brać w niej udziału, jednak jeśli zostaną spełnione wszystkie wymogi formalne, jako prezydent zgodzi się na jej organizację.

Polityk został zapytany także o to, czy jeśli wygra wybory, komunikacja miejska w stolicy będzie darmowa. – Uważam, że to nie jest dobry pomysł. My musimy być świadomi tego, że Warszawa pozbędzie się korków wtedy, kiedy zainwestuję porządnie i będzie dwa razy szybciej niż dzisiaj rozwijać komunikację zbiorową, czyli linie metra, tramwajowe, ścieżki rowerowe, wykorzysta infrastrukturę kolejową do tego, aby wprowadzić komunikację wewnątrz miasta – powiedział.