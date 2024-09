Powódź w Polsce. Policja: Siedem ofiar śmiertelnych

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu przedstawiciele służb podali najnowsze informacje dotyczące sytuacji powodziowej w Polsce.

– Jeśli chodzi o zgony, to mamy tych zgonów już siedem. KWP Katowice to jest jeden zgon, KWP Opole – dwa zgony, KWP Wrocław – cztery zgony – poinformował Komendant Główny Policji. – I tak jak pan premier powiedział, bardzo prosimy, żeby wszelkie informacje, jeśli chodzi o zgony, podawała policja – zaznaczył Marek Boroń.

Gorzkie słowa premiera, ważny apel policji

Premier Donald Tusk skierował podczas sztabu kryzysowego gorzkie słowa i stanowczy apel w kierunku samorządowców i służb. – Nie może być ileś tam źródeł informacji, które do siebie nie pasują. Jak słyszę kilka informacji, komunikatów dotyczących ofiar śmiertelnych powodzi, to szlag człowieka trafia. Wiecie, jakie to jest wrażliwe, więc proszę, żeby w tej kwestii policja była jedynym źródłem – zwrócił się szef rządu.

We wtorek w mediach zaczęły pojawiać się nieoficjalne informacje o 10 ofiarach trwającej w Polsce powodzi. Troje z nich miało zostać odnalezionych w Lądku Zdrój, a siedmioro – w Stroniu Śląskim. Policja zdementowała jednak te doniesienia. Funkcjonariusze apelują o niepowielanie niesprawdzonych informacji.

"Zwracamy się do wszystkich o niepodawanie w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji o liczbie ofiar powodzi! Komenda Główna Policji posiada informacje o 6 osobach, których śmierć mogła nastąpić wskutek utonięcia. Tragedie i dramaty ludzi dotkniętych powodzią winny się spotkać z każdą pomocą, także w zakresie rzetelnego przekazu informacji" – przekazano tuż po godz. 15:00 na oficjalnym profilu policji na platformie X.

Policja zapewnia także, że funkcjonariusze, również nieumundurowani, z pionu kryminalnego, "są wszędzie tam, gdzie trzeba pilnować dobytku tych, którzy na czas powodzi zmuszeni byli udać się w bezpieczne miejsce". Na terenach objętych powodzią jest już ponad 8,7 tys. policjantów.

