"Nieprawidłowy skład" rządu Tuska. Nowacka i Kotula "nie objęły urzędu ministra"

Krajowa Rada Sądownictwa wydała komunikat po zakończeniu piątkowego posiedzenia. KRS stwierdziła, że Barbara Nowacka, Katarzyna Kotula i Marzena Okła-Drewnowicz "nie objęły urzędu ministra" ze względu na sposób wygłoszenia przez nie przysięgi.

Jak wskazano, Rada Ministrów powołana 13 grudnia 2023 r. nie jest organem tożsamym do Rady Ministrów, o jakiej stanowi konstytucja, a w jej pracach "biorą udział osoby, które nie objęły urzędu ministra w trybie art. 151 Konstytucji RP, a które roboczo można określić mianem komisarzy działów".

Nowacka i Kotula nie są ministrami?

"Nieprawidłowy skład Rady Ministrów wynika z braku złożenia ślubowania zgodnie z konstytucyjną treścią roty ślubowania przez Ministra Edukacji Barbarę Nowacką i Ministra ds. Równości Katarzynę Kotulę, które w miejsce słów »obejmując urząd ministra« wypowiedziały słowa »obejmując urząd ministry« oraz wobec wypowiedzenia przez Marzenę Okłę-Drewnowicz, że obejmuje Urząd Ministra ds. Polityki Społecznej w sytuacji, gdy postanowieniem Prezydenta RP została powołana na stanowisko ministra ds. polityki senioralnej" – czytamy w komunikacie KRS, na który powołało się TVN24.

"Każda z osób powołanych w skład Rady Ministrów w obecności Prezydenta RP zobowiązana była do złożenia roty przysięgi zgodnie z brzmieniem art. 151 Konstytucji" – dodano.

KRS wyraża stanowczy sprzeciw

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa przedstawiła 12 września w Sejmie informację o działalności KRS w 2023 r.

KRS wyraża stanowczy sprzeciw wobec propozycji zmierzających do usunięcia sędziów powołanych od 2018 r. z zawodu oraz do ich politycznej weryfikacji (m.in. poprzez wymóg wyrażenia "czynnego żalu"). Uchwała Rady odnosi się do przedstawionych przez premiera Donalda Tuska i szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Adama Bodnara założeń do projektu ustawy regulującej status sędziów powołanych w oparciu o przepisy dot. KRS uchwalone w grudniu 2017 r.

Czytaj też:

Zmiany w sądownictwie. Bosak: Nasilają chaosCzytaj też:

Szefowa KRS: Nie zamierzam uczestniczyć w takim sądownictwie