Niemieccy żołnierze przyjadą do Polski? "Jest deklaracja"

Od tygodnia w południowej części Polski trwa powódź, która powoli zaczyna przesuwać się w kierunku północnym. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja we Wrocławiu jest pod kontrolą. Z kolei m.in. w Nysie, Kłodzku czy Lądku-Zdroju trwa usuwanie skutków powodzi. Straty już teraz szacowane są na wiele miliardów złotych.

– Jak zobaczycie niemieckich żołnierzy, proszę nie wpadać w panikę. To jest pomoc, żeby nie było żadnej wątpliwości – powiedział w czwartek podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu Donald Tusk. Wskazał, że do wsparcia Polski w walce ze skutkami powodzi włączą się niemieckie siły terytorialne. Potwierdził, że w Żaganiu już działają żołnierze zza oceanu. — Mogę potwierdzić, że trzydziestu amerykańskich żołnierzy pracuje ze sprzętem w Żaganiu. To coś więcej niż gest, to praktyczna pomoc — przekazał szef rządu.

Niemcy oferują pomoc, ale ograniczoną

"Deutsche Welle" podało, że niemiecki MON czeka na informacje od strony polskiej, jakiego sprzętu dokładnie potrzebuje. Bundeswehra sprawdzi wówczas, czy jest w stanie go dostarczyć. Ze względu na fakt, że Niemcy sami czekają na nadejście wielkiej wody, pomoc ta byłaby ograniczona.

Rzecznik MON Janusz Sejmej poinformował Onet, że strona polska rozważa propozycje naszych zachodnich sąsiadów. – Pomoc ta będzie potrzebna dopiero w drugiej części akcji pomocowej. Będzie potrzeba wsparć wojsk inżynieryjnych m.in. przy odbudowie mostów, kanalizacji czy infrastruktury drogowej – zaznacza.

Dodał, że pomoc zaproponowała też armia turecka, "która pamięta polską pomoc, jaką udzieliliśmy w trakcie wielkiego trzęsienia ziemi, które dotknęło ten kraj".

Od poniedziałku na terenach popowodziowych wojsko rozpocznie operację "Feniks". Wezmą w niej udział Wojska Obrony Terytorialnej, wojska inżynieryjne i logistyczne. Celami operacji jest odbudowa infrastruktury, wsparcie ludności cywilnej oraz zapobieżenie powodziom w przyszłości.

