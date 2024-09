Zbiornik Racibórz Dolny. Wody Polskie wydały komunikat

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie przekazało w komunikacie, że poziom wody w zbiorniku Racibórz Dolny opada. Obecnie jest to 63 mln m sześc. wody, co stanowi 34 proc. jego objętości. Maleje także ilość wody w pobliskim polderze Buków. W tej chwili jest on wypełniony w 20 proc.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie przekazało w komunikacie, że poziom wody w zbiorniku Racibórz Dolny opada. Obecnie jest to 63 mln m sześc. wody, co stanowi 34 proc. jego objętości. Maleje także ilość wody w pobliskim polderze Buków. W tej chwili jest on wypełniony w 20 proc. Jak podano, stan wody na wodowskazach środkowej Odry, poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej znajduje się w strefie alarmowej., Natomiast w Brzegu, Oławie, Trestnie oraz Brzegu Dolnym obserwowana jest tendencja spadkowa. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. W niedzielę 15 września Wody Polskie poinformowały w mediach społecznościowych o decyzji uruchomienia zbiornika Racibórz Dolny. Inwestycja została zakończona w czerwcu 2020 r., a sam zbiornik jest największą budowlą hydrotechniczną w kraju. Jego budowę zrealizowano z funduszy Banku Światowego, środków unijnych, funduszy Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 mld zł. Za prace budowlane odpowiadała firma Budimex – opisuje serwis Business Insider. Powódź w Polsce Południe i zachód Polski od tygodnia walczy z powodzią. W wielu miejscach w Kotlinie Kłodzkiej woda była wyższa niż w 1997 r. podczas powodzi tysiąclecia. Straty są ogromne, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych. Obecnie fala powodziowa na Odrze przechodzi przez okolice Głogowa, gdzie poziom wody jest prawie o dwa metry wyższy od stanu alarmowego. W niedzielę podano, że wskaźnik w Trestnie pokazał, że woda w znacznym stopniu opada. Służby spodziewają się, że w poniedziałek osiągnie on poziom poniżej stanu alarmowego. Podobna sytuacja obserwowana jest w Brzegu Dolnym, Malczycach i Ścinawie. Czytaj też:

