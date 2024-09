Kierwiński wraca do rządu. Prezydent złożył ważną deklarację

Uroczystość dokonania zmian w składzie Rady Ministrów odbyła się w czwartek po południu w Pałacu Prezydenckim.

Kierwiński wraca do rządu. Prezydent wręczył nominację

Prezydent Andrzej Duda powołał tam na wniosek premiera Donalda Tuska Marcina Kierwińskiego na ministra-członka Rady Ministrów. Polityk, który w ostatnim czasie zrzekł się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego objął tym samym funkcję pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że zadanie postawione przed nowym ministrem jest "rzeczywiście bardzo trudne".

– Mogę pana zapewnić, że ja, jako prezydent RP i także ja jako po prostu człowiek, będę ze swojej strony dokładał wszelkich sił, żeby panu pomóc. Jeżeli będą jakieś potrzeby, kiedy pan uzna, że moje, nasze wsparcie, tutaj Kancelarii Prezydenta jest potrzebne, proszę o sygnał, proszę o informację – zadeklarował.

Andrzej Duda zaapelował, aby deklarację pomocy Marcin Kierwiński potraktował poważnie i skorzystał z niej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

– Zarówno w tym sensie instytucjonalnym, we współpracy z ministrem obrony narodowej, jako zwierzchnik sił zbrojnych, absolutnie pan minister może tutaj liczyć na moje wsparcie, jak również w każdej innej formule, czy to legislacyjnej, czy innej – mówił dalej.

Prezydent zadeklarował również pomoc w przypadku potrzeby rozwiązań, które przyspieszą możliwość pomocy, a także przy poszukiwaniu środków finansowych "w różnych miejscach", także poza granicami Polski.

– Jesteśmy w każdej chwili tutaj gotowi do współpracy – oświadczył.

Prezydent chwali Kierwińskiego. "Złożył mandat, by pomagać ludziom"

Andrzej Duda podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi za wyznaczenie Kierwińskiego na swojego pełnomocnika do tak ważnego zadania, jakim jest usuwanie skutków powodzi i pomoc poszkodowanym. Podziękowania skierował również do samego ministra.

– Bardzo dziękuję, że pan minister przyjął tę nominację, bo złożył pan minister mandat do Parlamentu Europejskiego, mandat z wyboru, po to, żeby objąć tę funkcję, by pomagać ludziom. Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej wdzięczny. Powiem tak, myślę, że byliby tacy, którzy by tego nie zrobili – powiedział i podkreśliła, ze to "poważna, propaństwowa i proobywatelska postawa".

