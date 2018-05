Włoski dziennikarz w TVN24: Europa nie ma jaj

Dziennikarz Radia Italia mówił m. in. o tym, że rząd jego kraju zmaga się z problemem nielegalnej imigracji sam, bez wsparcia Unii. Zaznaczył, że koszt utrzymanie jednego imigranta to dla włoskiego budżetu ok. 34 euro dziennie.

Według Buscema, nielegalna imigracja to "biznes". – Jakiś biznes musi być. Zauważono, że organizacje pozarządowe miały swoje statki w odległości kilometra od libijskiej plaży. Coś tam jest niepokojącego. Przypominam polskim widzom, że problem uchodźców był bardzo bardzo źle rozwiązywany przez całą Europę. Po pierwsze ludzie są przekonani, że ci uchodźcy których mamy w tej chwili w Europie pochodzą z Syrii. Bzdura. Statystyki pokazują, że pierwsza jest Gwinea – powiedział na antenie TVN24.

– Na początku włoska maszyna reagowała jak mogła. Pokazaliśmy naszą chrześcijańską stronę, ale teraz jest moment, w którym Europa musi brać poważne zamiary, żeby kontrolować to, że kręcą się osoby, o których nie wiemy skąd są, kim są. Oni z łatwością uciekają z przepełnionych centrów pomocy. Europa jest bez jaj. Tak to zdefiniuję – wskazał Enrico Buscema. Jak stwierdził, Unia Europejska ściągnęła na siebie "konia trojańskiego", czyli terrorystów, którzy do Europy dostali się z falą imigrantów.