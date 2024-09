Róbmy swoje

Jest dobra okazja, w nowym tomie wierszy Wojciech Wencel już na początku deklaruje:

kto to słyszał: prócz przyjaciół

i rodziny

kontaktować się wyłącznie

z umarłymi.

Rozmawia więc z umarłymi samotnik z Matarni, choć dla kilku z nich uczynił przecież w ostatnich latach dużo więcej, bo jego książki biograficzne o Kazimierzu Wierzyńskim, Janie Lechoniu i Stanisławie Balińskim to rzeczy wybitne. Teraz wraca do nas nie Wencel eseista, lecz Wencel poeta – i jest to dobra wiadomość.