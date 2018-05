Cimoszewicz atakuje ks. prof. Głoda. Mocna odpowiedź Ziemkiewicza

"Co ksiądz może wiedzieć o życiu w związku ? Ksiądz dzieli się doświadczeniem czy wyimaginowaną rzeczywistością ?" – pytał Cimoszewicz na Twitterze.

Jego słowa spotkały się z szybką repliką Ziemkiewicza, który zarzucił posłowi, że wpisuje się w nurt prymitywnego antyklerykalizmu.

"Prymitywny dyskurs antyklerykalny u lewactwa zawsze na propsie. To samo może wiedzieć, co np. psychoterapeuta o życiu z fiksum-dyrdum, choć sam jest zupełnie normalny" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

