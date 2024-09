Warszawska Syrenka znów zdewastowana. "Przeciwko wszystkim imperiom"

Aktu wandalizmu dokonano w niedzielę ok. godz. 04:00 rano. Na postumencie pomnika Warszawskiej Syrenki namalowany został napis: "Przeciwko wszystkim imperiom". Pozostawiono również symbol anarchii – literę "A" w kółku.

Policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia sprawcy, bądź sprawców. – Możemy mówić tutaj o dwóch osobach, z czego jedna dokonała pomalowania postumentu pomnika czarną farbą. Policjanci wykonali oględziny. Prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców – poinformował Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, cytowany przez PAP. Funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu, które mogą pomóc w identyfikacji osób odpowiedzialnych za wandalizm.

Warszawska Syrenka oblana farbą

8 marca "aktywiści klimatyczni" z grupy Ostatnie Pokolenie oblali pomarańczową farbą pomnik Syrenki. – To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem! – krzyczały dwie młode kobiety. Jedna z "aktywistek" wyjaśniła następnie, że w ten sposób wraz ze swoją koleżanką chciały zwrócić w Dniu Kobiet uwagę wszystkich na "zbliżającą się katastrofę klimatyczną".

Na akt wandalizmu zareagował ówczesny minister kultury. "Aktywiści zdewastowali pomnik Syrenki. Niedawno przerwali koncert w Filharmonii Narodowej. Potępiam te działania. Kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Wandalizm to zła strategia walki o lepszą przyszłość. Walczycie ze zmianami klimatycznymi czy z kulturą?" – napisał na platformie X Bartłomiej Sienkiewicz.

– Dzisiaj zdarzył się kolejny incydent, a mianowicie oblanie farbą Syrenki Warszawskiej. Jakiś czas temu, ci sami aktywiści klimatyczni przerwali koncert w filharmonii. Wybrali sobie sztukę jako cel swoich działań, kulturę jako formę zwrócenia uwagi – powiedział w nagraniu polityk Koalicji Obywatelskiej. – Niezależnie od racji etycznych, czy jakichkolwiek innych, ataki na kulturę są atakiem na jedyny uniwersalny język ludzkości, w którym można wyrazić wszystko, w tym także niepokoje związane ze zmianami klimatycznymi – dodał.

– Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chcecie walczyć ze zmianami klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo – stwierdził Sienkiewicz.

Czytaj też:

Lisicki: Sekta klimatyczna rośnie w siłę. Ziemkiewicz: Wolą krzyczeć zamiast czytaćCzytaj też:

Ostatnie Pokolenie wstrzymuje blokady. "Jedziemy na południe"