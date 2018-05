Nieoficjalnie: Majchrowski rezygnuje ze startu w Krakowie. Szef PSL kandydatem opozycji?

Sprawę opisuje Dawid Serafin. Powołując się na swoich informatorów, dziennikarz przekonuje, że Majchrowski jutro poda swoją decyzję do publicznej wiadomości. To jednak nie koniec niespodzianek. Onet informuje, że jeżeli ich informacje się potwierdzą, to kandydatem opozycji może zostać lider Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz.

Majchrowski miał zostać poparty nie tylko przez Platformę Obywatelską. Również PSL i SLD miały udzielić swojego wsparcia dotychczasowemu prezydentowi Krakowa – przekonuje Onet.

Portal dodaje, że lider ludowców nie jest jeszcze zdecydowany, czy powinien startować w wyborach. Jak ustalił Onet.pl, Kosiniak-Kamysz w tej sprawie spotkał się z Majchrowskim, aby ustalić, czy ustępujący prezydent udzieli mu poparcia.