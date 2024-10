KE zaskarżyła Polskę do TSUE

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem powiadomienia o środkach wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania dla wielonarodowych grup przedsiębiorstw i dużych grup krajowych w Unii, podała Komisja.

"Wszystkie państwa członkowskie UE były zobowiązane do wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do przestrzegania dyrektywy filaru 2 do 31 grudnia 2023 r. i niezwłocznego przekazania Komisji tekstu tych środków. Środki te mają zastosowanie w odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się 31 grudnia 2023 r." – czytamy w komunikacie.

Do tej pory niemal wszystkie państwa członkowskie UE wypełniły te obowiązki, jednak Polska nie powiadomiła jeszcze o krajowych środkach wykonawczych.

Wielkie firmy opodatkowane na poziomie 15 proc.

W maju br. Komisja przesłała Polsce uzasadnioną opinię w tej sprawie. Komisja przyznała, że władze podejmują znaczne wysiłki w celu sfinalizowania krajowych przepisów wykonawczych w ramach filaru 2, jednak – jak podkreśla – do tej pory Polska nie powiadomiła o środkach transpozycji. W związku z tym Komisja podjęła formalne kroki w celu skierowania sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu braku transpozycji odpowiednich przepisów UE.

Jak podkreśla KE wdrożenie dyrektywy jest istotne dla skutecznego wdrożenia w Unii filaru 2, minimalnego składnika opodatkowania reformy opodatkowania międzynarodowego G20/OECD.

Zysk dużych międzynarodowych i krajowych grup lub przedsiębiorstw o łącznym rocznym obrocie wynoszącym co najmniej 750 mln euro będzie opodatkowany minimalną efektywną stawką podatkową wynoszącą 15 proc.

Komisja uważa wdrożenie zasad filaru 2 za priorytet, ponieważ pomoże to zmniejszyć ryzyko erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków oraz zapewni, że największe międzynarodowe grupy będą płacić uzgodnioną globalną minimalną stawkę podatku od osób prawnych – podała KE.

