"Utrata przytomności". MS potwierdza, że wiceminister miał wypadek

Informację o wypadku wiceministra Dariusza Mazura podano na jego prośbę. "Wiceminister miał niegroźny wypadek. Zasłabł podczas jazdy na rowerze, co spowodowało upadek i chwilową utratę przytomności. Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, potem został zabrany do szpitala. Obecnie przechodzi badania, nie ma żadnych poważnych obrażeń, czuje się dobrze i chce jak najszybciej wrócić do pracy. Jednak zrobi to dopiero, gdy lekarze dadzą na to zgodę" – czytamy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Mazur wróci do obowiązków służbowych.

"Minister Mazur serdecznie dziękuje wszystkim, którzy udzielili mu pomocy na miejscu, oraz za słowa wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia!" – dodało MS.

Jako pierwsze o wypadku zastępcy Adama Bodnara poinformowało we wtorek Radio Eska. "Dariusz Mazur jadąc rowerem stracił równowagę i uderzył słup. Ma poważne obrażenia głowy – jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest pod opieką lekarzy, przechodzi kompleksowe badania" – podała rozgłośnia.

Dariusz Mazur wiceministrem sprawiedliwości. Kim jest zastępca Bodnara?

W Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusz Mazur sprawuje nadzór nad sądami powszechnymi i wojskowymi oraz nad legislacją w zakresie ustroju sądów. Na stanowisko podsekretarza stanu w MS został powołany w grudniu 2023 r.

Mazur, z zawodu sędzia, pełnił w przeszłości funkcję rzecznika prasowego stowarzyszenia sędziów "Themis". Był zaangażowany w działania sprzeciwiające się zmianom w systemie sądownictwa wprowadzanym przez Zbigniewa Ziobrę, został oskarżony w procesie dyscyplinarnym.

Wyróżniony tytułem Europejskiego Sędziego 2015 (za uzasadnienie odmowy ekstradycji Romana Polańskiego) oraz Odznaką Honorową Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" (2020).

