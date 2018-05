Syn Zenona Martyniuka zatrzymany? W tle narkotyki

Informację o interwencji w gminie Władysławów potwierdza policja w Turku. Jak poinformował sp. sztab. Mateusz Latuszewski, interwencja miała miejsce ok. godz. 22. Chodziło o niewłaściwe zachowanie 28-letniego mężczyzny w domu jego dziewczyny.

Choć funkcjonariusze nie chcą ujawnić, o jakie konkretnie zachowanie Daniela M. chodzi, to z ustaleń Przeglądu Konińskiego wynika, że miał on przyjechać pod dom swojej dziewczyny białym porsche, a następnie wszcząć awanturę. Syn gwiazdora disco-polo miał być agresywny wobec rodziców swojej dziewczyny. Ci zaś mieli mieć do niej pretensje, że w okresie matury powinna się skupić na nauce, nie zaś spotkaniach z chłopakiem.

Jak informuje policja, wszczęcie awantury to jednak nie wszystko co można zarzucić Danielowi M. – Przy zatrzymanym mężczyźnie policjanci znaleźli niewielką ilość narkotyku. Mężczyzna został zatrzymany na noc. Usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Co do zarzutów w sprawie jego zachowania, wciąż toczy się postępowanie – wyjaśnia asp. sztab. Latuszewski.

Ojciec Daniela M. twierdzi, że nic nie wie o zatrzymaniu syna. – Nie rozmawiałem z synem i nie komentuję tego zdarzenia – powiedział dziennikowi "Fakt" Zenon Martyniuk.