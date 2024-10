„Do Rzeczy” nr 43: Krucjata lewicowych mediów przeciw dzieciom

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Co się zmienia wraz z wchłonięciem Solidarnej Polski przez Prawo i Sprawiedliwość? Czy ta operacja dodaje PiS wiarygodności i czy następuje w związku z nią przesunięcie PiS w kierunku, który wyznaczała SP? Odpowiedź jest przecząca – pisze Łukasz Warzecha w tekście “Kongres PiS, czyli nigdy się nie przyznawaj!”.

– Literacka Nagroda Nobla dla Han Kang to ukoronowanie trwającej od trzech dekad intensywnej promocji koreańskiej kultury w świecie – zauważa Piotr Gociek w artykule “Świat po koreańsku”.

– W projektach konstytucji PiS idzie o wzmocnienie pozycji prezydenta w systemie organów państwa, co miałoby prowadzić do zniesienia dotychczasowego dualizmu władzy wykonawczej na jego rzecz. Ale czy jest to możliwe bez przejścia do systemu prezydenckiego? – rozważa Lech Mażewski w tekście “Nowa konstytucja?”.

– Objawienia w Gietrzwałdzie to cud nie tylko w kategoriach nadprzyrodzonych, lecz także w doczesnej sferze tożsamości narodowej Polaków – stwierdza Marcin Skalski w artykule “Matka Boża mówi do Polaków”.

– Nie wszyscy Ukraińcy chcą ginąć na froncie. Kijów tymczasem potrzebuje coraz więcej żołnierzy do walki z agresorem. Zamiast mobilizacji nad Dnieprem rośnie desperacja. A zarazem frustracja – zarówno obywateli, jak i władz – pisze Maciej Pieczyński w tekście “Mobilizacja czy »łapanka«”?

W najnowszym numerze również Piotr Semka żegna Leszka Moczulskiego.

