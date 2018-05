Napisał o Żydach i Arabach. Facebook usunął wpis Cejrowskiego

Wojciech Cejrowski odniósł się wczoraj na portalu społecznościowym do zarzutów dotyczących jego bezgranicznie proizraelskiej postawy. Podróżnik zaprzeczył i wytłumaczył swoje poglądy.

"Do wszystkich, którzy mnie aktualnie nienawidzą bo jestem niby 'bezgranicznie pro izraelski': NIE JESTEM" – napisał Cejrowski i dodał: "Posłuchajcie... W tym konflikcie mamy do wyboru: albo Żydów, którzy chcą nas ORŻNĄĆ, albo Arabów, którzy chcą nas WYRŻNĄĆ". Podróżnik tłumaczy, że stojąc przed takim wyborem, on woli Żydów, bo uważa, że "orżnąć" się nie damy. "(...) natomiast z Arabami, którzy chcą nas wyrżnąć nie mam zamiaru trzymać w żadnej sprawie; nawet przeciwko Żydom" – skwitował.

Jak się okazuje, wpis nie spodobał się administratorom Facebooka. Podróżnik poinformował, że został usunięty wraz z tysiącami komentarzy, reakcji i udostępnień. Powód? "Naruszał standardy społeczności".

