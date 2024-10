Oni biorą pieniądze na mieszkanie w Warszawie. Na liście ponad 200 posłów

W ostatnim czasie głośno o sejmowym małżeństwie z Koalicji Obywatelskiej. Wszystko zaczęło się od informacji, że Aleksandra Gajewska miesięcznie pobierają z Kancelarii Sejmu blisko 8 tysięcy złotych. To dwa ryczałty, które przeznaczają na jedno wspólne mieszkanie. Na tym jednak nie koniec kontrowersji. Para dysponuje bowiem posiadłością w podwarszawskich Błoniach, z których bardzo chwaliła szybki dojazd do stolicy. Mimo zapewnień, że dom nie jest jeszcze wykończony i nie nadaje się do zamieszkania, sprawa wzbudziła kontrowersje, a dziennikarze doparzyli się kolejnych wątpliwości dotyczących majątku pary z KO. Z czasem zainteresowanie zostało skierowane na innych parlamentarzystów. O pełną listę parlamentarzystów, którzy otrzymują środki na mieszkanie wrócił się do Kancelarii Sejmu Money.pl.

Którzy posłowie pobierają ryczałt na mieszkanie w Warszawie? Na liście ponad 200 nazwisk

Na liście otrzymanej przez portal znalazło się 211 nazwisk. Wśród nich ministrowie rządu Donalda Tuska: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister klimatu Paulina Henning-Kloska, minister ds. równości Katarzyna Kotula, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia Izabela Leszczyna, minister sportu Sławomir Nitras, minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, minister nauki Dariusz Wieczorek czy wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Większość z nich inkasuje miesięcznie 4 tysiące złotych. Najmniej z wyżej wymienionych pobiera Paulina Hennig-Kloska, która pobiera 2367,68 zł.

"Ryczałt w wysokości 4 tys. zł dostają też byli ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego: Jan Krzysztof Ardanowski, Łukasz Schreiber, Dariusz Piontkowski, Henryk Kowalczyk, a po 3,5 tys. zł dodatku pobierają Zbigniew Rau, Robert Telus i Grzegorz Puda" – czytamy.

Na liście znajdujemy również nazwiska marszałka seniora Marka Sawickiego z PSL, byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz obecnych wicemarszałków: Doroty Niedzieli, Moniki Wielichowskiej, Krzysztofa Bosaka i Piotra Zgorzelskiego.

Wśród posłów, którzy pobierają ryczałt na wynajem mieszkania znajdujemy również posła Witolda Tumanowicza z Konfederacji.

Mają domy, mieszkania i setki tysięcy na kontach. Pobierają dopłaty do wynajmu mieszkania

Portal zwraca również uwagę, że po wsparcie z Sejmu zgłosili się bardzo majętni posłowie. Tu wymieniono m.in. lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który miesięcznie otrzymuje na mieszkanie w Warszawie 3,5 tys. zł. Sam zaś w swoim posiadaniu ma dwa domy, mieszkanie i duże oszczędności.

"Również 3,5 tys. zł ryczałtu na mieszkanie w Warszawie inkasuje Robert Kropiwnicki z KO, wiceminister aktywów państwowych. Sam jest właścicielem 12 mieszkań i ma 304 tys. zł oszczędności. W ubiegłym roku z tytułu najmu mieszkań miał 145 tys. zł dochodu" – czytamy.

Środki na mieszkanie otrzymują również Dariusz Wieczorek z Lewicy, który jest współwłaścicielem domu i czterech mieszkań, Dariusz Klimczak z PSL (właściciel domu, trzech mieszkań i gospodarstwa rolnego) czy Robert Dowhan z KO, który ma dom o wartości 5 mln zł, dwa mieszkania, dwa lokale usługowe, budynek biurowo-usługowy i szereg działek.

