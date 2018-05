PiS szykuje dla Kuchcińskiego nową rolę?

Marek Kuchciński miałby być liderem podkarpackiej listy PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym roku.

– Ta kadencja sejmu kosztowała go wiele nerwów. Musiał podejmować niekiedy dość radykalne i kontrowersyjne decyzje, co nie koresponduje z jego charakterem i usposobieniem – mówi informator tygodnika "Wprost". Kuchciński, to po Beacie Szydło, kolejny prominentny polityk partii rządzącej, którego nazwisko wymieniane jest w kontekście przyszłorocznych wyborów do PE.

Funkcję marszałka Sejmu, a jednocześnie drugiej osoby w państwie, Marek Kuchciński sprawuje od 12 listopada 2015 roku. Jeszcze przed wstąpieniem do Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku, polityk działał w ramach Porozumienia Centrum. Marszałek jest wymieniany jako jeden z najbardziej zaufanych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego.