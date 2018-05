Cannes 2018: Pawlikowski z nagrodą za reżyserię

Film znalazł się również w konkursie głównym i walczył o najważniejszą nagrodę festiwalu – Złotą Palmę. Nagrodę główną 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes otrzymał jednak japoński dramat "Manbiki Kazoku".

Pawlikowskiemu pogratulował wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. – Gratuluję Pawłowi Pawlikowskiemu nagrody za reżyserię filmu „Zimna wojna”. Gratulacje należą się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Film do ostatnich chwil walczył o Złotą Palmę Festiwalu w Cannes, co samo w sobie jest dużym osiągnięciem. Cieszy mnie to tym bardziej, że Polski Instytut Sztuki Filmowej nie tylko współfinansował zagraniczną promocję filmu. Co ważniejsze - wsparł „Zimną wojnę” Pawła Pawlikowskiego kwotą siedmiu milionów złotych, z czego milion został przekazany w finalnym momencie - w marcu tego roku. Dziękuję całemu polskiemu zespołowi obecnemu w Cannes za godne reprezentowanie polskiej kinematografii – powiedział Gliński.

"Zimna wojna" to dramat opowiadający historię trudnej miłości dwojga ludzie. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu.

W 2015 roku Pawlikowski został laureatem Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Nagrodę tę otrzymał za "Idę".