Czy wprowadzić związki partnerskie? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w ubiegłym tygodniu projekty ustaw: o rejestrowanych związkach partnerskich i wprowadzającej tę ustawę. Zakładają one m.in., że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu związku.

"To dla mnie bardzo ważny dzień, bo w Wasze ręce oddaję efekt wielu miesięcy pracy całego naszego zespołu. Tym samym kontynuujemy proces legislacyjny, który jeszcze nie miał w Polsce miejsca i który mamy nadzieję zakończy się wprowadzeniem do polskiego prawa nowej instytucji" – napisała na platformie X Katarzyna Kotula, minister do spraw równości.

Projekt ma niewielkie szanse na powodzenie w Sejmie, głównie ze względu na sprzeciw Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Na ten moment mamy sytuację taką – cała Lewica jest za, cała Koalicja Obywatelska jest za, cała Polska 2050 jest za. To jest 214 głosów. Potrzebujemy jeszcze 17 – wyliczał w TVN24 poseł Lewicy Tomasz Trela.

Czy Polacy chcą związków partnerskich? Wyniki sondażu

O to, czy w Polsce powinny zostać wprowadzone związki partnerskie dla osób tej samej płci, zapytano uczestników sondażu SW Research. Wyniki opublikował w niedzielę portal dziennika "Rzeczpospolita".

26,2 proc. ankietowanych odpowiedziało: "Tak, powinny mieć też prawo do adoptowania dzieci".

33,6 proc. respondentów stwierdziło: "Tak, ale nie powinny mieć prawa do adoptowania dzieci".

Łącznie za wprowadzeniem w Polsce związków partnerskich opowiedziało się 59,8 proc. uczestników sondażu.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 października 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

