Bodnar pozywa Morawieckiego. Chodzi o śmierć żołnierza

Na początku czerwca zmarł sierżant Mateusz Sitek z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, który podczas służby na granicy z Białorusią został ugodzony nożem przez jednego z tzw. migrantów forsujących zaporę. Do ataku na polskiego żołnierza doszło 28 maja nad ranem na odcinku granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie).

Do dramatu odniósł się Mateusz Morawiecki podczas zwołanej szybko konferencji prasowej przy granicy z Białorusią. – Drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze. Ja wam dziękuję. Dziękuję wam w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich Polaków, za waszą odważną postawę, za to, że nie wahacie się bronić nas, naszych granic, wbrew temu, co robią obecnie rządzący. A co oni robią? Powołują, to prokurator Bodnar, który ma krew na rękach tym co się stało, powołuje zespół. Ale wiecie państwo do czego? Zespół do wyłapywania takich zachowań żołnierzy, które mogą doprowadzić żołnierzy do aresztu. Czy Wy coś z tego rozumiecie? Ja naprawdę zastanawiam się, komu to wszystko służy – mówił były premier.

Bodnar pozywa Morawieckiego

Według ministra Bodnara te słowa Mateusza Morawieckiego naruszyły jego dobre imię. W poniedziałek do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym Adam Bodnar domaga się od Morawieckiego opublikowania przeprosin na swoich profilach w portalach społecznościowych, profilu PiS na portalu X oraz swojej stronie internetowej. Minister żąda też od byłego premiera wpłaty 10 tys. zł na WOŚP – podał portal rp.pl.

– Pan Mateusz Morawiecki stwierdził, że pan Adam Bodnar "ma krew na rękach". Nie może być tolerancji dla głoszenia tak radykalnych tez bez cienia dowodu, niezależnie od tego, czy osoba, której działania zostają poddanie krytyce, jest politykiem czy nie. Nie ma zgody na sugestie, że pan Adam Bodnar jest odpowiedzialny za śmierć człowieka – mówią pełnomocnicy ministra adwokaci dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol.

Czytaj też:

Niepokojące słowa szefa NATO. "Znacząca eskalacja"Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Imperium zła się odradza, musimy obronić Polskę