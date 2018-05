"Trzecia droga". Gibała ogłasza start w wyborach na prezydenta Krakowa

"Trzecia droga. Kraków dla mieszkańców" – pod takim hasłem Łukasz Gibała wystartuje w zbliżających się wyborach samorządowych.

Polityk przekonuje, że do tej pory krakowianie nie mieli realnego wyboru i byli zmuszeni wybierać między kandydatem PiS albo PO. – Ewentualne dalsze rządy Jacka Majchrowskiego można by ująć hasłem: Kraków dla deweloperów, bo będą oznaczały dalsze betonowanie naszego miasta. Z kolei ewentualne zwycięstwo Małgorzaty Wassermann można by ująć hasłem: Kraków dla prezesa – mówił podczas swojej konferencji prasowej.

Polityk podkreśla, że będzie chciał, aby mieszkańcy miasta "odzyskali" Kraków. "To ich miasto, dlatego prezydent ma obowiązek działania w ich interesie. Powinien uważnie wsłuchiwać się w ich głos i być dla mieszkańców partnerem" – przekonuje.

Gibała będzie startował jako kandydat niezależny.

