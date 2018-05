Gronkiewicz-Waltz do Jakiego: W wolnej Polsce wyroki wydaje niezależny sąd

"Patryk Jaki przegrał wszystkie nałożone na miasto grzywny przed niezależnym sądem. Możliwe kasacje wycofał. I nadal chce, żeby realizować jego rozkazy? W 24 godziny? W wolnej, samorządnej Polsce wyroki wydaje niezależny sąd" – napisała Gronkiewicz-Waltz na Twitterze.

Na wpis prezydent Warszawy zareagował Patryk Jaki. "To nieprawda. Większość spraw Pani przegrała. To nie są rozkazy. To zadośćuczynienie m.in dla córki śp. Jolanty Brzeskiej. Kwota 6 mniejsza niż ta, którą w dniu przyznania odszkodowania przeznaczyła Pani na... żółwie błotne" – stwierdził szef komisji weryfikacyjnej.

Wcześniej Jaki zwołał konferencję prasową i poinformował, że daje Rafałowi Trzaskowskiemu 24 godziny na to "aby sprawił, żeby ratusz wycofał skargi na korzystne dla miasta decyzje". Polityk PiS wezwał też władze Warszawy do wypłacenia odszkodowań ofiarom dzikiej reprywatyzacji.

