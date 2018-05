"Polacy i Gruzini to bratnie narody". Prezydencka wizyta w Gruzji

Prezydent Polski mówił o silnych więzach łączących nasze państwa: – Polacy i Gruzini to bratnie narody, połączone historycznymi więzami sympatii i przyjaźni. Polacy i Gruzini to narody wyznające te same wartości. Łączy nas umiłowanie wolności i głęboki patriotyzm. I Wy i my musieliśmy długo walczyć o prawo do samostanowienia i o własną państwowość. Dlatego suwerenność i niepodległość naszych ojczyzn to dla nas skarb najcenniejszy.

– Historia w ostatnich wiekach nie szczędziła nam gorzkich doświadczeń. Dlatego Polacy, Gruzini i inne narody naszego regionu taką czcią otaczają poszanowanie swej suwerenności i integralności terytorialnej. Nigdy nie zgodzimy się na naruszanie granic suwerennych państw, nie zaakceptujemy agresji i zawsze będziemy protestować przeciwko łamaniu prawa międzynarodowego, bo to właśnie prawo międzynarodowe i jego przestrzeganie jest podstawa pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie – wskazał prezydent RP.

Andrzej Duda zaznaczył: – Gruzja i Gruzini mają prawo do niezależności i życia w pokoju. Mają prawo do wyboru własnej drogi i kierunków integracji. Polska nieustannie popiera dążenie Narodu Gruzińskiego do integracji europejskiej i integracji euroatlantyckiej. To prawo, którego nikt nie może kwestionować. Drzwi do Unii i NATO powinny pozostawać otwarte dla państw i narodów, które podzielają wartości uznawane przez te wspólnoty.

