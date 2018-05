Episkopat zachęca: W Dzień Dziecka przeprośmy Boga za grzech aborcji

Specjalna modlitwę ekspiacyjną, czyli przebłagalną, przygotowała Fundacja Życie i Rodzina, otrzymując akceptację Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Episkopat zachęca, aby duszpasterze wykorzystali ją podczas nabożeństw pierwszopiątkowych 1 czerwca.

"Co roku 1 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka. Jest to zawsze czas dawania większej radości dzieciom i okazywania im przez to, że miłość jest nieskończona. W parlamencie wstrzymywane są prace nad projektem obywatelskim mającym zapewnić życie, poprzez ochronę prawną, wykluczanej dziś grupy dzieci, które się jeszcze nie narodziły, a życie ich zagrożone jest aborcją w wyniku zdiagnozowanej choroby. Jest to obecnie w Polsce największe bezprawie i niesprawiedliwość społeczna, w wyniku której średnio co 8 godzin zabijane jest jedno takie dziecko. Zależy więc nam, aby w Dniu Dziecka nasze społeczeństwo i Kościół pamiętały również o tych dzieciach, które są jeszcze w łonach matek. Pragniemy Bogu ofiarować w tym dniu szczególną modlitwę przebłagalną. Można ją wykorzystać np. w czasie nabożeństwa lub po pierwszopiątkowej Mszy Świętej" – czytamy we wstępie podpisanym przez Kaję Godek.

Treść modlitwy ekspiacyjnej za grzech aborcji można znaleźć tutaj.