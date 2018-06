Prezydent podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Centralny Port Komunikacyjny, według planów rządu, ma być jednym z największy lotnisk w Europie. Po ukończeniu pierwszego etapu budowy, Port ma obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. Po ukończeniu całości budowy – planowo ma to być w 2027 roku, lotnisko ma obsługiwać do 100 mln pasażerów.

Specustawa, która określa między innymi zasady i warunki przygotowania oraz realizowania inwestycji, została dzisiaj podpisana przez prezydenta Dudę.

Mieszkańcy nie chcą lotniska

Chociaż teoretycznie decyzja o budowie, a przede wszystkim lokalizacji portu lotniczego, już zapadła, rząd wciąż próbuje dojść do porozumienia z mieszkańcami Baranowa, gdzie ma powstać lotnisko. 23 maja z mieszkańcami, którzy deklarują, że czują się pominięci w rozmowach dotyczących lokalizacji CPK, spotkał się pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.

– Jestem tutaj dlatego, że chciałbym wyrazić, że cokolwiek słyszycie, cokolwiek państwu jest sugerowane, jestem tutaj dlatego, że chcemy was wysłuchać – podkreślał podczas spotkania pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Nie spotkał się on jednak z pozytywnym przyjęciem ze strony mieszkańców.

