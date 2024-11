Ukraińcy w Polsce. Ciekawe wyniki badań

Udział osób pracujących lub poszukujących pracy wśród obywateli Ukrainy w Polsce w 2024 r. wynosi 78 proc. Praca jest głównym źródłem dochodów Ukraińców, a także czynnikiem wpływającym na ich długotrwały pobyt. Około połowa respondentów (zarówno przedwojennych migrantów, jak i uchodźców wojennych) twierdzi, że jest to szansa na utrzymanie siebie i rodziny. Kolejnym powodem do pozostania w Polsce jest możliwość znalezienia pracy, która przyniesie satysfakcję.

Z badania wynika, że 19 proc. migrantów wojennych jest bezrobotnych, gdyż "duża część Ukrainek opiekujących się dziećmi poszukuje pracy w niepełnym wymiarze godzin, co stanowi problem ze względu na niski poziom wykorzystania umów o pracę na pół etatu w polskiej gospodarce".

Nie zwiększa się odsetek obywateli Ukrainy deklarujących chęć osiedlenia się w Polsce na stałe: taką wolę wyraża 50 proc. przedwojennych migrantów i 20 proc. uchodźców. Z kolei z badania Narodowego Banku Polskiego wynika, że coraz więcej obywateli Ukrainy nie zdecydowało jeszcze o swoich planach na przyszłość. W porównaniu do poprzednich badań wzrósł odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć” w pytaniu dotyczącym planów życiowych w Polsce – zarówno wśród przedwojennych migrantów (wzrost do 39 z 36 proc. w 2023 r.), jak i wśród uchodźców (wzrost do 56 z 48 proc. w 2023 r.).

Sytuacja mieszkaniowa

Sytuacja mieszkaniowa przedwojennych migrantów i uchodźców stopniowo się wyrównuje, co świadczy o integracji uchodźców. Nieco ponad 70 proc. migrantów z obu grup wynajmuje mieszkania. Z kolei odsetek Ukraińców posiadających własne mieszkanie jest znacznie wyższy wśród osób, które przybyły do Polski przed wojną.

Ponad 90 proc. ukraińskich dzieci uczy się w polskim systemie edukacji. Według rodziców największymi trudnościami, jakie napotykają one podczas pobytu w Polsce są: brak znajomości języka polskiego (36 proc. odpowiedzi), brak przyjaciół (33 proc. odpowiedzi) oraz pogorszenie poziomu życia w porównaniu do sytuacji przed wybuchem wojny (29 proc. odpowiedzi).

Migranci nadal wspierają swoich bliskich na Ukrainie. 40 proc. przekazuje środki, a 49 proc. zapewnia pomoc finansową, przede wszystkim członkom rodziny. I ta tendencja rośnie.

Pod względem płci migrantów w Polsce dominują kobiety – około 67 proc. Połowa respondentów to osoby w wieku 27-44 lata, 47 proc. migrantów to osoby dobrze wykształcone. Imigranci pochodzą ze wszystkich regionów Ukrainy. Badanie przeprowadzono w okresie od maja do lipca 2024 roku wśród migrantów z Ukrainy.

