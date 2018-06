Morawiecki mocno o 4 czerwca '89 i "nocnej zmianie"

"Dziś ważna rocznica. W 1989 roku – zbojkotowane przez wielu Polaków wybory, tylko częściowo wolne, z zasadami zmienionymi w trakcie, by ratować listę krajową i kandydatów PZPR. Tego samego dnia – okrutna zbrodnia chińskich komunistów na placu Tian’anmen" – czytamy we wpisie premiera.

Mateusz Morawiecki odniósł się również do rocznicy tzw. nocnej zmiany. "A w 1992 roku – „nocna zmiana” i przerwana dekomunizacja. Skutki tych zaniechań odczuwaliśmy przez lata. Droga do wolności była długa i kręta, dlatego tym bardziej doceniajmy to, że dziś możemy cieszyć się z życia w demokratycznym i bezpiecznym kraju" – zaznaczył.