Sejm zdecydował ws. zatrzymania Ziobry

W głosowaniu wzięło udział 445 posłów, "za" było 241, "przeciwko" 204.

Przypomnijmy, że przyjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze rekomendowała posłom sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Ziobro bez immunitetu. "Nie boję się doprowadzenia przed komisję ani aresztowania"

Przed czwartkowym głosowaniem głos z mównicy sejmowej zabrał sam zainteresowany. Były minister sprawiedliwości pojawił się na sali plenarnej po długiej przerwie wymuszonym wielomiesięcznym leczeniem onkologicznym. – Jestem żywo zainteresowany tym, aby wystąpić przed tą komisją śledczą ds. Pegasusa. Chciałbym wystąpić przed tą komisją. Cieszyłem się nawet, że była powołana. Dlatego, że miałbym bardzo wiele do powiedzenia dobrego na temat tego, co zrobiłem dla podniesienia bezpieczeństwa Polaków – powiedział Ziobro.

– Wystarczy, że koalicja rządząca uczyni drobny, mały gest. Przyzna, że uchwała o powołaniu komisji śledczej ds. Pegasusa była podjęta niezgodnie z polską konstytucją, w niewłaściwym trybie i uchwali ponownie, przy naszym wsparciu, niemal bliźniaczą co do zakresu, z wyjątkiem pewnych szczegółów, komisję śledczą ds. Pegsusa, która będzie zakładała przesłuchanie m.in. polityków, co jest oczywiste, w tym Zbigniewa Ziobrę – wskazał były minister sprawiedliwości.

Polityk zaznaczył, że nie boi się "doprowadzenia przed komisję ani aresztowania". – Myślicie, że ja się tego boję? To dobrze, myślcie tak dalej, jest takie powiedzenie: "myślał indyk o niedzieli". Nie mierzcie wszystkich własną miarą – grzmiał z mównicy sejmowej.

– Jeżeli komisja ds. Pegasusa będzie działała legalnie, jestem gotów się na nią stawić w każdej chwili, nawet dziś, jeśli uchwalicie te wskazania, jakie wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale dopóki będziecie popełniać przestępstwo, dopóki będziecie wciągać sądy powszechne do takich zachowań, mówię wam jasno: otóż to wy będziecie pękać, a ja będę twardo bronił polskiego prawa. Nie ma dziś waszej komisji! Jesteście grupą przebierańców! – zakończył Zbigniew Ziobro.

Przypomnijmy, że o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości wnioskowała sejmowa komisja śledcza ds. Pegausa. Jej członkowie podjęli taką decyzję po tym, jak polityk po raz czwarty nie stawił się na przesłuchaniu.

