Mocne wystąpienie Ziobry w Sejmie. "To wy będziecie pękać"

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych poparła wniosek o zgodę Sejmu na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję ds. Pegasusa. Ostateczną decyzję w sprawie doprowadzenia podejmie teraz Sejm.

Były minister sprawiedliwości zabrał – po raz pierwszy od dłuższego czasu – głos z mównicy sejmowej. Oskarżył rząd o niszczenie państwa polskiego.

Ziobro uderza w rząd. "Nie ma dziś waszej komisji!"

– Mamy z całą pewnością na przestrzeni ostatnich długich miesięcy do czynienia z operacją niszczenia polskiego państwa. Brutalnego, ostentacyjnego, aroganckiego pokazywania przez przedstawicieli obozu rządzącego, że stoją ponad prawem – stwierdził Zbigniew Ziobro. – Nie możemy się na to zgodzić – podkreślił.

– Jestem żywo zainteresowany tym, aby wystąpić przed tą komisją śledczą ds. Pegasusa. Chciałbym wystąpić przed tą komisją. Cieszyłem się nawet, że była powołana. Dlatego, że miałbym bardzo wiele do powiedzenia dobrego na temat tego, co zrobiłem dla podniesienia bezpieczeństwa Polaków – powiedział Ziobro.

– Wystarczy, że koalicja rządząca uczyni drobny, mały gest. Przyzna, że uchwała o powołaniu komisji śledczej ds. Pegasusa była podjęta niezgodnie z polską konstytucją, w niewłaściwym trybie i uchwali ponownie, przy naszym wsparciu, niemal bliźniaczą co do zakresu, z wyjątkiem pewnych szczegółów, komisję śledczą ds. Pegsusa, która będzie zakładała przesłuchanie m.in. polityków, co jest oczywiste, w tym Zbigniewa Ziobrę – wskazał były minister sprawiedliwości.

Polityk zaznaczył, że nie boi się "doprowadzenia przed komisję ani aresztowania". – Myślicie, że ja się tego boję? To dobrze, myślcie tak dalej, jest takie powiedzenie: "myślał indyk o niedzieli". Nie mierzcie wszystkich własną miarą – grzmiał z mównicy sejmowej.

– Jeżeli komisja ds. Pegasusa będzie działała legalnie, jestem gotów się na nią stawić w każdej chwili, nawet dziś, jeśli uchwalicie te wskazania, jakie wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale dopóki będziecie popełniać przestępstwo, dopóki będziecie wciągać sądy powszechne do takich zachowań, mówię wam jasno: otóż to wy będziecie pękać, a ja będę twardo bronił polskiego prawa. Nie ma dziś waszej komisji! Jesteście grupą przebierańców! – zakończył Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:

Komisja ds. Pegasusa nie odpuszcza, ale Ziobro ma "tajną broń"