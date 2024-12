Rząd Tuska jak PiS. "Wycinają drzewa, żeby powstrzymać migrantów"

Okazuje się, że pomimo wcześniejszej krytyki, gdy koalicja pod wodzą Donalda Tuska przejęła władzę, w kwestii ochrony kraju przed naporem nielegalnej migracji, postępuje podobnie do poprzedników. Nie podoba się to mediom takim jak m.in. portal OKO Press, które nie tylko troszczą się o los "uchodźców", ale także przyrody.

"Setki tysięcy drzew poszły pod topór na całym granicznym z Białorusią odcinku Bugu. Ma to zapobiec przedostawaniu się migrantów do Polski przez rzekę. Tyle że to nie jest łatwa droga i migranci wybierają zwykle inne szlaki" – opisuje serwis.

Budowa bariery, którą zainicjował PiS

Jak czytamy, do niedawna malowniczy rezerwat “Szwajcaria Podlaska” dziś jest "placem budowy". Chodzi o wycinkę drzew. "Podobne dewastacje ciągną się przez całą długość Bugu na granicy z Białorusią. W nadrzecznym pasie o szerokości 15 metrów trwa tutaj budowa długiej na ok. 172 km bariery elektronicznej. Jak podaje Straż Graniczna na stronie internetowej, przewidywany jest montaż 1 800 słupów kamerowych, 4500 kamer, 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także ustawienie około 10 kontenerów technicznych" – czytamy. Wartość inwestycji to ponad 279 mln zł – podała SG.

Zapora powstaje w efekcie przyjęcia przepisów za rządów PiS, którym wtedy KO się sprzeciwiała. "Ustawa ta przewiduje, że do inwestycji nie stosuje się m.in. prawa ochrony środowiska ani przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych. Nie jest też wymagane pozwolenie na budowę ani sporządzanie projektu budowlanego" – zauważa OKO Press. Portal zarzuca, że to, co dzieje się na granicy, przypomina okres rządów formacji Jarosława Kaczyńskiego. "Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że prace nad Bugiem to niewygodny temat dla instytucji i służb zajmujących się ochroną środowiska w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie przesłały nam identyczne odpowiedzi, kojarzące się z wyszydzanym swego czasu przez opozycję 'przekazem dnia' PiS" – twierdzi portal.

