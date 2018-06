Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem jeszcze w tym roku

– Niedawno sam złożyłem wizytę, rozmawiałem z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo. Potwierdziliśmy, że wizyta prezydenta jest przewidziana, w tym roku do niej dojdzie – powiedział szef polskiej dyplomacji na antenie RMF FM. Kiedy dojdzie do wizyty? Jacek Czaputowicz zapytany o termin odpowiedział, że "może to nastąpić zaraz po wakacjach".

Wcześniej o planowanym na ten rok spotkaniu mówił rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. – Z wszystkich tych informacji wynika, że takie spotkanie jest możliwe w tym roku, ale jeszcze bez podawania konkretnych dat. Wiadomo, że przygotowanie takiego spotkania potrwa – powiedział Łapiński w TVP pod koniec maja.

