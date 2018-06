Bieńkowska: Reputacja Polski została zrujnowana. Nie mamy sojuszników w UE

– Nie mamy w Unii Europejskiej zdecydowanych sojuszników, poza jednym, który jest enfant terrible, a my już żeśmy go przegonili jako Polska. Wiemy, że jak Timmermans rozmawiał z ministrami europejskimi na temat Polski, to wszystkie kraje europejskie bardziej lub mniej zdecydowanie, ale go poparły. My w tej chwili nie jesteśmy słyszalni i słuchani – mówiła w TOK FM komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Według Bieńkowskiej Polska prowadzi dialog z Komisją Europejską i nie powinniśmy mówić o sporze. Jak dodała, po stronie polskiej jest "jakieś dziwne wyobrażenie, że można pewnymi pozorowanymi, kosmetycznymi ruchami, związanymi z systemem praworządności (...) przekonać tych, którzy się tutaj tym zajmują, że wszystko jest w porządku". – Ten dialog trwa, co jest bardzo cenne i co trzeba podkreślać od pół roku, bo wcześniej tego dialogu w ogóle nie było i nie było rozmowy z Komisją. Było wyłącznie obrażanie wiceprzewodniczącego Timmermansa i pokazywanie, że możemy zrobić wszystko – mówiła. – Pomimo tego, że słyszymy cały czas o suwerenie, o tym, że jak się wygra wybory, to można robić, co się chce, to bardzo duża część społeczeństwa nie myśli tak samo jak ten rząd, więc to starałam się podkreślić i to starałam się pokazywać – przyznała komisarz. Bieńkowska stwierdziła też, że nie popiera tego, co się dzieje ws. praworządności. – Dlatego właśnie, jak ten temat jest omawiany, będąc komisarzem europejskim z Polski, cały czas starając się bardzo mocno walczyć o polskie sprawy, bardzo mocno przez dwa lata, ale z bardzo znikomym, czasami wokalnym, wsparciem ze strony rząd, ale właściwie bez wsparcia ze strony rządu – wyjaśniała.