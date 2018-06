Warzecha: Prezydent spalił się w blokach i to z własnej winy

"Wiadomo, że polityczne prognozy bywają ryzykowne, ale mimo to ryzyko podejmę: Andrzej Duda już spalił się w blokach. I to z własnej winy. Najgorsze zaś, że musi mimo to do biegu wystartować, bo zbyt wiele już w niego zaangażował. Szkoda, bo w ten sposób poważna debata o zmianie modelu ustrojowego zostanie pogrzebana na lata" – pisze publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha w "Super Expressie" o pytaniach referendalnych prezydenta.

Publicysta "Do Rzeczy" odniósł się w swoim felietonie do pytań referendalnych ws. zmian w Konstytucji, jakie ogłosił prezydent Andrzej Duda. Warzecha zauważył, że najgorsze, co może się przytrafić politykowi to kpina, w związku z czym prezydent powinien się zastanowić nad sensem organizowania referendum. "Obserwowałem uważnie reakcje komentatorów i internautów na ogłoszenie przez głowę państwa listy pytań. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami w niektórych prorządowych mediach, gdzie niemrawo broniono prezydenckich pomysłów z obowiązku raczej niż z przekonania – pan prezydent sojuszników nie znalazł. Zniknęli nawet tam, gdzie dyskusję o zmianie konstytucji uważano dotąd za potrzebną i sensowną" – napisał w "SE". Warzecha ocenia, że prezydent nie ma już w tej sprawie żadnych sojuszników poza "Solidarnością", która "upchnęła wśród pytań swoje socjalne brednie, na które w ogóle nie powinno być miejsca w konstytucji". A gdyby się jednak znalazło, mielibyśmy jako państwo przerąbane, bo żaden rząd nie mógłby prowadzić elastycznej polityki fiskalnej i socjalnej" – dodaje.