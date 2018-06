"Wstyd". Macierewicz znów skrytykował TVP: Kieruję to do konkretnego pana

Polityk podziękował klubom "Gazety Polskiej" za ich rolę w zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku oraz ich działania dzięki którym katastrofa smoleńska nie została zapomniana.

Ta ostatnia sprawa stała się dla Antoniego Macierewicza pretekstem, aby przypomnieć jak w czasie prezentacji raportu technicznego podkomisji smoleńskiej zachowała się telewizja publiczna. TVP Info nie transmitowała wówczas konferencji na której prezentowano kluczowe ustalenia. Jak mówił były szef MON, był to najtrudniejszy moment w działaniach podkomisji.

– Wstyd żeby na całym świecie była informacja o tym przełomowym odkryciu, a w Polsce o tym milczano. Kieruję to do konkretnego pana, któremu życzę, aby zmienił swe postępowanie – mówił do uczestników zjazdu Antoni Macierewicz.

To nie pierwszy raz, kiedy Antoni Macierewicz krytykuje publicznego nadawcę. W maju zwrócił uwagę TVP Info na sposób przedstawiania przez tę stację sprawy zakupu karabinków Grot. "TVP Info tak docenia zakup 53 tys. sztuk karabinków Grot przeze mnie w MON, że aż przypisuje go, jako sukces premiera Morawieckiego, zupełnie jak z Patriotami. Rzeczywiście były to istotne posunięcia dla Modernizacji SZRP!" – napisał na Twitterze były szef MON Antoni Macierewicz.

