Tyle mandatów wystawiła policja. Wynik może zaskakiwać

Okazuje się, że liczba mandatów sukcesywnie spada co roku.

Tyle mandatów dostali Polacy. Liczba spada

Portal money.pl podaje, że w 2021 r. funkcjonariusze wystawili ok. 4 mln 818 tys. mandatów, w 2022 r. ta liczba spadła do ok. 4 mln 161 tys., natomiast w 2023 r. mundurowi wymierzyli w ten sposób karę w prawie 3 mln 827 tys. przypadków.

W 2024 roku mandatów było jeszcze mniej, bo ok. 3 mln 789 tys.

Oznacza to, że w ciągu czterech lat spadek przypadków wypisywania mandatów dla kierowców wyniósł 19,63 proc.

Ile Polacy musieli zapłacić za wykroczenia?

Serwis money.pl zwraca szczególną uwagę na wartość wystawionych mandatów. Przełomem w przypadku procedury był 2022 r., gdy wysokość kar za łamanie przepisów drogowych została znacząco podwyższona.

Izba Administracji Skarbowej w Opolu wskazuje, że w 2021 r. policjanci wystawili mandaty o wartości niecałych 692 mln zł. Rok później, już po zaostrzeniu kar za wykroczenia drogowe, kwota wzrosła już do ok. 1 mld 359 mln zł. Był to jednak jednorazowy skok w górę. W 2023 r. wartość mandatów spadła już do ok. 1 mld 287 mln zł, natomiast w następnym roku była o niespełna milion złotych niższa (ok. 1 mld 286 mln zł).

Izba wskazuje również na kwestię opłacenia wystawionych mandatów. W 2023 roku z opłaconych mandatów wpłynęło niespełna 1 mld 243 mln zł, a już w następnym – niecałe 1,2 mld zł.

Jeśli chodzi o opłacone mandaty, kary wystawiła nie tylko policja, ale również inne jednostki, które są do tego uprawnione, jak choćby Straż Ochrony Kolei.

Stawki mandatów. Konkretne kwoty

Obecnie mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł, w przypadku przekroczenia prędkości od 31 do 40 km/h musimy zapłacić 800 zł, i kolejno: 41 do 50 km/h – 1 tys. zł, 51-60 km/h – 1,5 tys. zł, o 61-70 km/h – 2 tys. zł, o 71 km/h i więcej – 2,5 tys. zł.

Jeśli przekroczymy prędkość powyżej 31 km/h, kwoty rosną dwukrotnie w przypadku recydywy, która nastąpi w ciągu dwóch lat.

Oznacza to, że ponowne przekroczenie prędkości o np. 33 km/h kosztowałoby już 1600 zł, a nie 800 zł.

