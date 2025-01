Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego zwolniony za wpis o dwóch płciach

"Kobieta to kobieta. Mężczyzna to mężczyzna. Nareszcie!!!" – taki wpis opublikował na Facebooku piastujący prawie od 10 lat funkcję kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego Andrzej Jakubowski. To nawiązanie do jednej z pierwszych decyzji nowego prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział odejście od polityki gender.

Andrzej Jakubowski należy do PiS, jest radnym Koszalina. Był też wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego w latach 2010-2014.

Uniwersytet Szczeciński nie podziela stanowiska, że są dwie płcie?

Krótko po tym wpisie, USz poinformował o zwolnieniu Jakubowskiego z funkcji kanclerza. Jednocześnie uczelnia podkreśliła, że post o dwóch płciach wyraża poglądy jedynie Jakubowskiego, a nie oficjalnie stanowisko USz. "Szanowni Państwo, wypowiedzi Pana Andrzeja Jakubowskiego umieszczane na jego koncie Fb są jego prywatnymi poglądami, a nie stanowiskiem władz Uniwersytetu Szczecińskiego. Z końcem stycznia br. Pan Andrzej Jakubowski kończy pracę na stanowisku Kanclerza naszej Uczelni" – poinformowano.

Rzecznik Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Liza powiedziała "Głosowi Szczecińskiemu", że wpis Andrzeja Jakubowskiego w mediach społecznościowych jest wpisem prywatnej osoby i nie jest stanowiskiem władz największej zachodniopomorskiej uczelni wyższej.

Sprawę skomentował szczeciński poseł PiS Dariusz Matecki. "Pan Andrzej Jakubowski popełnił myślozbrodnię. Mój uniwersytet, który stał się ostatnio słynny na całą Polskę dzięki byłemu już ministrowi Dariuszowi Wieczorkowi – idzie w pierwszym rzędzie skrajne lewackiego pochodu, który na świecie już się kończy" – ocenia parlamentarzysta.

Kanclerz to funkcja administracyjna. Jest on mianowany, odwoływany i odpowiedzialny przed rektorem. Wykonuje zadania organizacji pracy kancelaryjno-archiwalnej szkoły wyższej.

Czytaj też:

Duchowna prosiła Trumpa o miłosierdzie dla imigrantów i osób LGBT. Tak zareagował prezydent USACzytaj też:

Warszawa: Radny KO zawieszony za zbyt częste występy w TV Republika