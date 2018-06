O. Rydzyk do PiS: Żebyście nas nie rozczarowali

Co nie podoba się redemptoryście z Torunia? Przede wszystkim zbyt miękka postawa Prawa i Sprawiedliwości w relacjach z Unią Europejską, a także odwołanie z rządu niektórych ministrów. Można się domyślać, że chodzi przede wszystkim o byłego ministra środowiska Jana Szyszko, a także Antoniego Macierewicza.

– Jeżeli byłoby nie tak to, nie pójdę na głosowanie. Żebyście nas nie rozczarowali, nie wprowadzili w takie coś, że tak czy inaczej będziemy musieli na was głosować. Jeżeli byłoby nie tak, to nie pójdę na głosowanie – powiedział dyrektor Radia Maryja.

O. Tadeusz Rydzyk skrytykował także prezydenta Andrzeja Duda. Duchownemu nie podoba się propozycja, aby w referendum konsultacyjnym ws. konstytucji znalazło się pytanie dot. wpisania do ustawy zasadniczej członkostwa w Unii Europejskiej. Porta Se.pl cytuje: – Z przerażeniem zobaczyłem, że pan prezydent w pytaniach o referendum konstytucyjne chce wprowadzić UE jako część polskiej konstytucji – powiedział w programie "Rozmowy Niedokończone" Antoni Macierewicz. – Głosowałem na pana prezydenta, ale teraz nie wiem czy będę – odpowiedział o. Rydzyk.